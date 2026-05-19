L’été de la ludothèque Rosnay
L’été de la ludothèque Rosnay jeudi 30 juillet 2026.
Rosnay
L’été de la ludothèque
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Venez passer une journée à la maison du Parc avec un espace robotique.Familles
La ludothèque vous proposera un espace robotique pour enfants et ados
mais aussi des jeux de sociétés, des jeux de construction, jeux d’eau, atelier créatif, espace bébé, espace livres. .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr
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English :
As part of World Wetlands Day, come and take on a variety of challenges.
L’événement L’été de la ludothèque Rosnay a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne
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