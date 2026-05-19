Rosnay

L’été de la ludothèque

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30 10:00:00

fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Venez passer une journée à la maison du Parc avec un espace robotique.Familles

La ludothèque vous proposera un espace robotique pour enfants et ados

mais aussi des jeux de sociétés, des jeux de construction, jeux d’eau, atelier créatif, espace bébé, espace livres. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne-ludotheque@orange.fr

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English :

As part of World Wetlands Day, come and take on a variety of challenges.

L’événement L’été de la ludothèque Rosnay a été mis à jour le 2026-05-19 par Destination Brenne