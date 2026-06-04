Rosnay

Ludo rando

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : 6 – 6 – 7 EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-17 10:00:00

fin : 2026-08-17 12:00:00

Date(s) :

2026-08-17

En famille, au cours d’une balade, activités ludiques et fabrication d’un p’tit objet buissonnier, dégustation.Familles

Au cours d’une petite balade, nous découvrirons, tout en nous amusant, les trésors cachés d’un p’tit coin du Parc naturel régional de la Brenne. Au programme: observation, activités ludiques et manuelles, fabrication d’un p’tit objet buissonnier, dégustation. 6 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Let’s take a family outing and have some fun!

L’événement Ludo rando Rosnay a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne