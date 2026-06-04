Ludo rando Rosnay
Ludo rando Rosnay lundi 17 août 2026.
Rosnay
Ludo rando
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : 6 – 6 – 7 EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-17 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
En famille, au cours d’une balade, activités ludiques et fabrication d’un p’tit objet buissonnier, dégustation.Familles
Au cours d’une petite balade, nous découvrirons, tout en nous amusant, les trésors cachés d’un p’tit coin du Parc naturel régional de la Brenne. Au programme: observation, activités ludiques et manuelles, fabrication d’un p’tit objet buissonnier, dégustation. 6 .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s take a family outing and have some fun!
L’événement Ludo rando Rosnay a été mis à jour le 2026-06-04 par Destination Brenne
À voir aussi à Rosnay (Indre)
- Réveil de la faune Rosnay 13 juin 2026
- Confort d’été l’architecture biologique Rosnay 18 juin 2026
- Photovoltaïque individuel Rosnay 2 juillet 2026
- Sortie nature, les haies, refuges de biodiversité Rosnay 7 juillet 2026
- Marché de producteurs de pays Rosnay 8 juillet 2026