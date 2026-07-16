Informations pratiques

Rosnay

Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-09

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-09

En amont de leur tournée en Brenne, les Forces Majeures se préparent et répètent en public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la Maison du Parc.

Du 9 au 11 septembre les Forces Majeures sont de sortie, sans leurs vélos mais avec leurs instruments !

Pour préparer leur tournée en Brenne du 22 au 29 septembre, les Forces Majeures font des répétitions ouvertes au public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la maison du Parc.

Pas besoin de réserver, il suffit juste de venir les voir pour obtenir un avant-goût de ce que sera leur tournée en Brenne.

Pour conclure ce premier passage en 2026 dans l’Indre, les Forces Majeures participeront à l’ouverture de la saison d’Équinoxe le 11 septembre à 19h .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dramatized tale by the Bolita Compagnie (36). For all ages 5 and up.

L’événement Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Brenne