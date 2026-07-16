Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay
mercredi 9 septembre 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public
Le Bouchet Rosnay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-09
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-09
En amont de leur tournée en Brenne, les Forces Majeures se préparent et répètent en public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la Maison du Parc.
Du 9 au 11 septembre les Forces Majeures sont de sortie, sans leurs vélos mais avec leurs instruments !
Pour préparer leur tournée en Brenne du 22 au 29 septembre, les Forces Majeures font des répétitions ouvertes au public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la maison du Parc.
Pas besoin de réserver, il suffit juste de venir les voir pour obtenir un avant-goût de ce que sera leur tournée en Brenne.
Pour conclure ce premier passage en 2026 dans l’Indre, les Forces Majeures participeront à l’ouverture de la saison d’Équinoxe le 11 septembre à 19h .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 info@parc-naturel-brenne.fr
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English :
Dramatized tale by the Bolita Compagnie (36). For all ages 5 and up.
L’événement Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Brenne
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