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Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay

mercredi 9 septembre 2026 · Rosnay

Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Adresse
Le Bouchet
Ville
36300 Rosnay
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Rosnay

Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-09
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-09

En amont de leur tournée en Brenne, les Forces Majeures se préparent et répètent en public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la Maison du Parc.
Du 9 au 11 septembre les Forces Majeures sont de sortie, sans leurs vélos mais avec leurs instruments !
Pour préparer leur tournée en Brenne du 22 au 29 septembre, les Forces Majeures font des répétitions ouvertes au public pendant 3 jours dans la salle d’exposition de la maison du Parc.
Pas besoin de réserver, il suffit juste de venir les voir pour obtenir un avant-goût de ce que sera leur tournée en Brenne.
Pour conclure ce premier passage en 2026 dans l’Indre, les Forces Majeures participeront à l’ouverture de la saison d’Équinoxe le 11 septembre à 19h   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  info@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Dramatized tale by the Bolita Compagnie (36). For all ages 5 and up.

L’événement Les Forces Majeures en répétition Ouvert au public Rosnay a été mis à jour le 2026-07-16 par Destination Brenne

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