Les Nocturnes du Château du Bouchet

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Samedi 2026-08-07 21:15:00

fin : 2026-08-14

2026-08-07 2026-10-31

Vivez une expérience unique pour découvrir les murs chargés d’histoire du Géant de la Brenne au cœur de la nuit !

Le Château du Bouchet vous ouvre ses portes pour des visites guidées et théâtralisées à la lueur de votre lampe torche,

Cette visite vous révèlera une toute autre ambiance de cette forteresse ancestrale sujette à de nombreuses légendes … Vous commencerez votre périple par une promenade nocturne dans le calme absolu de la Brenne avant de rejoindre votre guide à l’intérieur pour

Une visite à travers le temps. Venez vivre cette expérience unique et ouvrez l’œil !

Situé sur une butte de grès rouge au cœur du Parc Naturel Régional de la Brenne, le Bouchet constitue une étape incontournable de votre découverte de l’Indre et de la Brenne, pays aux 1000 étangs. La visite des différentes pièces, chambres, salons, galerie, et terrasse vous présentera son histoire singulière depuis la Guerre de Cent Ans jusqu’à la célèbre marquise de Montespan. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 7 85 17 37 69

English :

The Château du Bouchet opens its doors at nightfall. Live a unique experience during a guided and theatrical visit by the light of your electric torch to discover the surroundings and the interiors of the giant of the Brenne.

