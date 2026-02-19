Chemin d’étang, raconte-nous la Brenne Rosnay

Chemin d’étang, raconte-nous la Brenne

Le Blizon Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-09-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-07-13 2026-08-03 2026-09-08 2026-10-28

Balade de 2 km à la rencontre de la Brenne, l’histoire de ses paysages et de ses pratiques actuelles.

Chemins, chaussées d’étangs, haies, arbres creux ont tout vu, tout entendu depuis la création des étangs.

Le sentier du Blizon, du nom de l’étang qui le borde, offre un espace privilégié pour la découverte et l’observation en Brenne. Notre guide nous emmènera sur cet itinéraire et nous racontera la Brenne, son héritage patrimonial et ses pratiques actuelles qui ne font qu’un avec ses paysages exceptionnels 5 .

Le Blizon Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

English :

Discover the Brenne landscape with Benoît Huyghes on a 2 km walk.

