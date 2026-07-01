Soirée guinguette à la Brasserie Kombucha Rosnay
vendredi 24 juillet 2026 · Rosnay
Informations pratiques
Rosnay
Soirée guinguette à la Brasserie Kombucha
10 rue de l’Auderie Rosnay Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale à la brasserie, où vous pourrez découvrir nos boissons artisanales, bien manger et profiter d’une ambiance musicale en plein air.
Au programme
Kombucha & limonade artisanale à la pression
Mini marché de légumes de saison avec le maraîcher de Rosnay
️ Le food truck TUKTAYA Cuisine Thaïlandaise, pour un délicieux repas aux saveurs de la Thaïlande
Concert live avec Erwann à partir de 19h
Visites du labo à 17h et 18h pour découvrir les coulisses de notre fabrication
Terrasse ombragée pour profiter pleinement de la soirée
Que vous veniez entre amis, en famille ou entre collègues après le travail, il y en aura pour tous les goûts ! Prenez un verre, dégustez un bon plat, repartez avec de bons légumes locaux et profitez d’un moment de détente dans une ambiance chaleureuse.
Entrée libre On vous attend nombreux ! .
10 rue de l’Auderie Rosnay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 31 82 89 85 lacabanekombucha@gmail.com
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English :
Join us for a fun evening at the brewery, where you can sample our craft beverages, enjoy a delicious meal, and take in the live music in the open air.
L’événement Soirée guinguette à la Brasserie Kombucha Rosnay a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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