Marché de producteurs du Giennois Poilly-lez-Gien

Marché de producteurs du Giennois

Place de l’ Église Poilly-lez-Gien Loiret

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-09-27 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-24 2026-06-28 2026-07-26 2026-08-23 2026-09-27 2026-10-25

Tous les 4ème dimanches du mois d’avril à octobre le matin

Retrouvez un marché local avec des producteurs locaux et du terroir

Fruits et légumes, viande, fromage, poisson…

Les commerçants seront ravis de vous présenter leurs produits et production de qualité. .

Place de l’ Église Poilly-lez-Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 29 80 00 biquette-vallee.loiseau@live.fr

English :

Every 4th Sunday morning from April to October

