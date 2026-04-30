Marché de Producteurs et artisans locaux croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane La Vôge-les-Bains
samedi 12 septembre 2026 · croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane · La Vôge-les-Bains
Informations pratiques
La Vôge-les-Bains
Marché de Producteurs et artisans locaux
croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Dans le Cadre du Festival Ô les Bains! , Découvrez le Village des Artisans et Producteurs Locaux: un rendez-vous convivial réunissant artisans et producteurs autour de produits du terroir et d’oeuvres uniques. Dégustations, démonstrations, animations et concerts rythment cette journée festive et familiale.Tout public
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croisement rue des Anciens Moulins et Av. Lt-Colonel Chavane Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 31 75
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English :
As part of the %D4 les Bains! Festival, discover the Village of Local Artisans and Producers: a friendly gathering that brings together artisans and producers to showcase local products and one-of-a-kind creations. Tastings, demonstrations, activities, and concerts will enliven this festive, family-friendly day.
L’événement Marché de Producteurs et artisans locaux La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-23 par OT EPINAL ET SA REGION
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