Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme

Place Édouard Piquand Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

L’office de tourisme vous propose de (re)découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dans une ambiance estivale et à l’ombre du château des ducs de Bourbon.

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Place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

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English :

The tourist office invites you to (re)discover the skills of our local craftsmen and producers, in a summer atmosphere and in the shadow of the Château des Ducs de Bourbon.

L’événement Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme