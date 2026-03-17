Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon
Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon samedi 12 septembre 2026.
Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme
Place Édouard Piquand Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
L’office de tourisme vous propose de (re)découvrir le savoir-faire de nos artisans et producteurs locaux, dans une ambiance estivale et à l’ombre du château des ducs de Bourbon.
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Place Édouard Piquand Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr
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English :
The tourist office invites you to (re)discover the skills of our local craftsmen and producers, in a summer atmosphere and in the shadow of the Château des Ducs de Bourbon.
L’événement Marché de producteurs et d’artisans de Montluçon Tourisme Montluçon a été mis à jour le 2026-03-17 par Montluçon Tourisme