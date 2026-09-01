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AGENDA · La Boissière-de-Montaigu

MARCHE DE PRODUCTEURS La Boissière-de-Montaigu

jeudi 17 septembre 2026 · La Boissière-de-Montaigu

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
85600 La Boissière-de-Montaigu
Département
Vendée
Tarif

La Boissière-de-Montaigu

MARCHE DE PRODUCTEURS

La Boissière-de-Montaigu Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 17:30:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

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La Boissière-de-Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire +33 7 69 07 47 98 

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English :

L’événement MARCHE DE PRODUCTEURS La Boissière-de-Montaigu a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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