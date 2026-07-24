Marché de producteurs Place du Champ de Foire Lencloitre Lencloître

Informations pratiques

Lencloître

Marché de producteurs

Place du Champ de Foire Lencloitre Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Chaque été, les marchés de producteurs reviennent dans toute la Vienne. Organisés par la Chambre d’agriculture avec de nombreuses communes du département, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir les produits locaux… dans une ambiance chaleureuse et festive.

**Des produits locaux, en direct des fermes**

Sur ces marchés, les producteurs sont présents eux-mêmes. Ils proposent leurs produits en direct légumes, viandes, fromages, miel, pain, boissons… C’est simple vous achetez sur les stands, vous échangez avec les agriculteurs et vous savez ce que vous mangez.

**Un moment à partager**

Ces marchés ne sont pas seulement des lieux d’achat, ce sont de vraies soirées d’été pour vivre des moment de partage et de convivialité.

vous choisissez vos produits,

vous composez votre repas,

vous mangez sur place.

Pensez à apporter vos couverts. .

Place du Champ de Foire Lencloitre Place du Champ de Foire Lencloitre 86140 Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 44 74 74

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English : Marché de producteurs

L’événement Marché de producteurs Lencloître a été mis à jour le 2026-07-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne