MARCHÉ DE SAINT-JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos vendredi 8 mai 2026.

Saint-Jean-de-Fos

MARCHÉ DE SAINT-JEAN DE FOS

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18

Rendez-vous tous les Vendredi de 8h à 13h pour profiter du Marché Traditionnel de SAINT-JEAN DE FOS !

(4 exposants) sur la place de la Mairie.

.

Place de la Mairie Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 72 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHÉ DE SAINT-JEAN DE FOS

Join us every Friday from 8am to 1pm to enjoy the SAINT-JEAN DE FOS Traditional Market!

(4 exhibitors) on the Place de la Mairie.

L’événement MARCHÉ DE SAINT-JEAN DE FOS Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT