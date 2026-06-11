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Marché des artisans créateurs Place de la mairie Moirans-en-Montagne

Marché des artisans créateurs Place de la mairie Moirans-en-Montagne vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 2 Passage de l'Hôtel de Ville

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Marché des artisans créateurs

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Marché des artisans créateurs le 24 juillet à partir de 17h au centre bourg de Moirans-en-Montagne.

Au programme animation musicale et restauration.   .

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58 

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English : Marché des artisans créateurs

L’événement Marché des artisans créateurs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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