Visite guidée Explorateurs des sens Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Visite guidée Explorateurs des sens

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Un parcours sensoriel et interactif spécialement conçu pour éveiller la curiosité des tout-petits observez, touchez, écoutez et explorez les jouets du musée de manière originale et amusante. De 10h30 à 11h ou de 11h à 11h30. Pour familles de 2 à 6 ans. Gratuit inclus dans billet d’entrée du Musée. Durée 30 min sans réservation. .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Visite guidée Explorateurs des sens

L’événement Visite guidée Explorateurs des sens Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE