Visite guidée Explorateurs des sens Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Visite guidée Explorateurs des sens Musée du Jouet Moirans-en-Montagne mercredi 15 juillet 2026.
Moirans-en-Montagne
Visite guidée Explorateurs des sens
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Un parcours sensoriel et interactif spécialement conçu pour éveiller la curiosité des tout-petits observez, touchez, écoutez et explorez les jouets du musée de manière originale et amusante. De 10h30 à 11h ou de 11h à 11h30. Pour familles de 2 à 6 ans. Gratuit inclus dans billet d’entrée du Musée. Durée 30 min sans réservation. .
Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée Explorateurs des sens
L’événement Visite guidée Explorateurs des sens Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à Moirans-en-Montagne (Jura)
- Fête de l’été Place de la Mairie Moirans-en-Montagne 27 juin 2026
- Festival Idéklic Moirans-en-Montagne 8 juillet 2026
- Les vacances d’été 2026 au musée du Jouet ! Musée du Jouet Moirans-en-Montagne 8 juillet 2026
- Atelier create and play Musée du Jouet Moirans-en-Montagne 13 juillet 2026
- Fête nationale Place de la mairie Moirans-en-Montagne 13 juillet 2026