Murder Party Musée sous scellés Musée du Jouet Moirans-en-Montagne
Murder Party Musée sous scellés Musée du Jouet Moirans-en-Montagne vendredi 24 juillet 2026.
Moirans-en-Montagne
Murder Party Musée sous scellés
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-07 15:30:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07
Murder Party Musée sous scellés crime au cœur de l’exposition au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.
Durant une heure, observez, interrogez et rassemblez les indices pour élucider de meurtre de la conservatrice.
A partir de 8 ans, sur réservation. Visite libre incluse. .
Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Murder Party Musée sous scellés
L’événement Murder Party Musée sous scellés Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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