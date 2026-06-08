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Murder Party Musée sous scellés Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Murder Party Musée sous scellés Musée du Jouet Moirans-en-Montagne vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Musée du Jouet

Adresse : 5, rue du Murgin

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Murder Party Musée sous scellés

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 15:00:00
fin : 2026-08-07 15:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07

Murder Party Musée sous scellés crime au cœur de l’exposition au Musée du Jouet de Moirans-en-Montagne.

Durant une heure, observez, interrogez et rassemblez les indices pour élucider de meurtre de la conservatrice.

A partir de 8 ans, sur réservation. Visite libre incluse.   .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 

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English : Murder Party Musée sous scellés

L’événement Murder Party Musée sous scellés Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-08 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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