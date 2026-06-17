Atelier créatif Petits architectes, grands constructeurs Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Atelier créatif Petits architectes, grands constructeurs

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Plonge dans un atelier d’architecture créative et laisse libre cours à ton imagination en fabriquant des structures surprenantes. Inscription sur place. Jauge limitée. Durée 30 min. En accès libre entre 14h et 16h, dernière entrée à 15h30 . Pour familles 5-12 ans. .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Atelier créatif Petits architectes, grands constructeurs

L’événement Atelier créatif Petits architectes, grands constructeurs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE