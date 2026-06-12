Spectacle de cirque Musée du jouet Moirans-en-Montagne vendredi 14 août 2026.

Moirans-en-Montagne

Spectacle de cirque

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 16:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Spectacle de cirque poétique où Lucie Lastella, artiste circassienne interprète un numéro de roue Cyr.

Tout public, inclus dans le billet d’entrée. Sans réservation. Durée de 15min. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Spectacle de cirque

L’événement Spectacle de cirque Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE