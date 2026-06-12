Spectacle de cirque Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Spectacle de cirque Musée du jouet Moirans-en-Montagne vendredi 14 août 2026.
Moirans-en-Montagne
Spectacle de cirque
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 16:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Spectacle de cirque poétique où Lucie Lastella, artiste circassienne interprète un numéro de roue Cyr.
Tout public, inclus dans le billet d’entrée. Sans réservation. Durée de 15min. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Spectacle de cirque
L’événement Spectacle de cirque Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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