Fête patronale Place de la Mairie Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Fête patronale

Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Fête patronale du 7 au 9 août avec karaoké et animation par le groupe MAL’O Tribute. .

Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE