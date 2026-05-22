Fête patronale Place de la Mairie Moirans-en-Montagne
Fête patronale Place de la Mairie Moirans-en-Montagne vendredi 7 août 2026.
Moirans-en-Montagne
Fête patronale
Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Fête patronale du 7 au 9 août avec karaoké et animation par le groupe MAL’O Tribute. .
Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58
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English : Fête patronale
L’événement Fête patronale Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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