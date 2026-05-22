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Fête patronale Place de la Mairie Moirans-en-Montagne

Fête patronale Place de la Mairie Moirans-en-Montagne vendredi 7 août 2026.

Lieu : Place de la Mairie

Adresse : 2 Passage de l'Hôtel de Ville

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Fête patronale

Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Fête patronale du 7 au 9 août avec karaoké et animation par le groupe MAL’O Tribute.   .

Place de la Mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58 

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English : Fête patronale

L’événement Fête patronale Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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