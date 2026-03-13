Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel Musée du jouet Moirans-en-Montagne samedi 11 avril 2026.
Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 11:00:00
fin : 2026-04-25 11:30:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02
Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel de 11h00 à 11h30 au Musée du Jouet.
Explorez l’exposition temporaire sur les jeux de construction et découvrez l’histoire, la variété et la créativité de ces jouets fascinants.
Compris dans le billet d’entrée, tout public. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64
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English : Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel
L’événement Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE