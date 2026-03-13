Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 11:00:00

fin : 2026-04-25 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02

Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel de 11h00 à 11h30 au Musée du Jouet.

Explorez l’exposition temporaire sur les jeux de construction et découvrez l’histoire, la variété et la créativité de ces jouets fascinants.

Compris dans le billet d’entrée, tout public. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel

L’événement Visite guidée Jeux de construction du cube au pixel Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE