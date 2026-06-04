Atelier Les formes de l’océan Musée du Jouet Moirans-en-Montagne mercredi 15 juillet 2026.

Moirans-en-Montagne

Atelier Les formes de l’océan

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Crée ton univers sous-marin avec des formes en papier façon Tangram ! Empile, assemble et invente des créatures marines surprenantes dans un atelier ludique et créatif.

Inscription sur place. Tarif 6 euros (- 6 ans) 11 € (+ 6 ans) durée 45 min environ.

Enfant de 3 à 6 ans. .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

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English : Atelier Les formes de l’océan

L’événement Atelier Les formes de l’océan Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE