Exposition talents d’ici La Grenette Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Exposition talents d’ici

La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-09-12

Exposition talents d’ici du 12 septembre au 2 octobre à la Grenette de Moirans-en-Montagne.

Peinture sculpture, dessins et toutes autres expressions artistiques par des artistes amateurs locaux.

Entrée libre et gratuite. .

La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58

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English : Exposition talents d’ici

L’événement Exposition talents d’ici Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE