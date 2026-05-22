Exposition talents d’ici La Grenette Moirans-en-Montagne
Exposition talents d’ici La Grenette Moirans-en-Montagne samedi 12 septembre 2026.
Moirans-en-Montagne
Exposition talents d’ici
La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-09-12
Exposition talents d’ici du 12 septembre au 2 octobre à la Grenette de Moirans-en-Montagne.
Peinture sculpture, dessins et toutes autres expressions artistiques par des artistes amateurs locaux.
Entrée libre et gratuite. .
La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58
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English : Exposition talents d’ici
L’événement Exposition talents d’ici Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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