Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition talents d’ici La Grenette Moirans-en-Montagne

Exposition talents d’ici La Grenette Moirans-en-Montagne samedi 12 septembre 2026.

Lieu : La Grenette

Adresse : 2 Passage de l'Hôtel de Ville

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Exposition talents d’ici

La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-09-12

Exposition talents d’ici du 12 septembre au 2 octobre à la Grenette de Moirans-en-Montagne.

Peinture sculpture, dessins et toutes autres expressions artistiques par des artistes amateurs locaux.

Entrée libre et gratuite.   .

La Grenette 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition talents d’ici

L’événement Exposition talents d’ici Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

À voir aussi à Moirans-en-Montagne (Jura)