Découvrez un atelier de création de vitraux, 83B Avenue Saint-Claude- 39260 Moirans-en-Montagne, Moirans-en-Montagne

Informations pratiques

Découvrez un atelier de création de vitraux 18 – 20 septembre 83B Avenue Saint-Claude- 39260 Moirans-en-Montagne Jura

Les visites guidées sont limitées à 8 personnes | Âge minimum de 10 ans | Prévoir des chaussures fermées et des vêtements adaptés à la visite d’un atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Un moment hors du temps

Visite libre ou guidée

Michel vous accueille dans son atelier. Vous pourrez découvrir ses créations de vitraux, à destination des églises ou des particuliers. Il fera diverses démonstrations de découpe de verre, de sertissage… Michel partagera avec vous sa passion pour cet art et échangera sur ses techniques.

83B Avenue Saint-Claude- 39260 Moirans-en-Montagne 83 B Avenue saint-Claude -Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 06 80 59 32 16 http://www.armoiresdesarts.fr Dans son nouvel atelier, Michel vous présentera la technique du vitrail qu’il met en oeuvre tant pour des restaurations (église, particuliers…) que pour des créations.

Vous pourrez aussi échanger sur la technique du verre fusing ou fusionné qu’il a développée et qu’il intégre dans ses créations. Grand parking à proximité. Possibilité de dépose-minute devant l’atelier avant de se garer 30m plus loin.

Un moment hors du temps

© armoiriesdesarts