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Animation de jeux traditionnel en bois Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Animation de jeux traditionnel en bois Musée du jouet Moirans-en-Montagne vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Musée du jouet

Adresse : 5 Rue du Murgin

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Animation de jeux traditionnel en bois

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31

Venez découvrir et jouer avec des jeux et des jouets traditionnels en bois proposés par Toyman toupies, yoyos, jeu de la grenouille, passe-trappe, croquet, bilboquets, jeux de construction, etc….

Accès libre et continu. Gratuit (inclus dans le billet d’entrée).   .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64  info@musee-du-jouet.com

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English : Animation de jeux traditionnel en bois

L’événement Animation de jeux traditionnel en bois Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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