Animation de jeux traditionnel en bois Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Animation de jeux traditionnel en bois Musée du jouet Moirans-en-Montagne vendredi 17 juillet 2026.
Moirans-en-Montagne
Animation de jeux traditionnel en bois
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 14:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31
Venez découvrir et jouer avec des jeux et des jouets traditionnels en bois proposés par Toyman toupies, yoyos, jeu de la grenouille, passe-trappe, croquet, bilboquets, jeux de construction, etc….
Accès libre et continu. Gratuit (inclus dans le billet d’entrée). .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
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English : Animation de jeux traditionnel en bois
L’événement Animation de jeux traditionnel en bois Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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