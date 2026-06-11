Concert Place de la mairie Moirans-en-Montagne vendredi 17 juillet 2026.

Moirans-en-Montagne

Concert

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

Concert Nostalzic’ du cool le 17 juillet à partir de 20h30 dans le centre bourg de Moirans-en-Montagne.

Concert des WHY NOTES le 21 août à partir de 20h30 au centre bourg de Moirans-en-Montagne. .

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58

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English : Concert

L’événement Concert Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE