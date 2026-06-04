Atelier Fabrik’à cerf-volant Musée du jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Atelier Fabrik’à cerf-volant

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Viens construire et décorer ton cerf-volant.

Inscription sur place. Tarif 6 euros (- 6 ans) 11 € (+ 6 ans) durée 1h00

A partir de 5 ans. .

Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Fabrik’à cerf-volant

L’événement Atelier Fabrik’à cerf-volant Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE