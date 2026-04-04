Les vacances d’été 2026 au musée du Jouet ! Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Les vacances d’été 2026 au musée du Jouet !

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Pour les vacances d’été 2026, le musée du Jouet a préparé un programme d’activités plein de surprises et de nouveautés ! .

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

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English : Les vacances d’été 2026 au musée du Jouet !

L’événement Les vacances d’été 2026 au musée du Jouet ! Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)