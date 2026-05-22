Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête nationale Place de la mairie Moirans-en-Montagne

Fête nationale Place de la mairie Moirans-en-Montagne lundi 13 juillet 2026.

Lieu : Place de la mairie

Adresse : 2 Passage de l'Hôtel de Ville

Ville : 39260 Moirans-en-Montagne

Département : Jura

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Moirans-en-Montagne

Fête nationale

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Feu d’artifice le lundi 13 juillet animé par le groupe pop-rock Larsen Lapin.   .

Place de la mairie 2 Passage de l’Hôtel de Ville Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 01 58 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête nationale

L’événement Fête nationale Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

À voir aussi à Moirans-en-Montagne (Jura)