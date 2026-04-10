Moirans-en-Montagne

Festival Idéklic

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-08

Festival International pour l’Enfant, jeune public au cœur du Pays du jouet dans le Jura en Bourgogne Franche-Comté du 08 au 11 juillet à Moirans-en-Montagne.

Plusieurs animations ateliers, spectacles, déambulations etc.

Accessible avec le badge Idéklic, accès payant et réservation en ligne. .

Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 00 28 festival.ideklic@wanadoo.fr

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English : Festival Idéklic

L’événement Festival Idéklic Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE