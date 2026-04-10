Festival Idéklic Moirans-en-Montagne
Festival Idéklic Moirans-en-Montagne mercredi 8 juillet 2026.
Moirans-en-Montagne
Festival Idéklic
Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-08
Festival International pour l’Enfant, jeune public au cœur du Pays du jouet dans le Jura en Bourgogne Franche-Comté du 08 au 11 juillet à Moirans-en-Montagne.
Plusieurs animations ateliers, spectacles, déambulations etc.
Accessible avec le badge Idéklic, accès payant et réservation en ligne. .
Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 00 28 festival.ideklic@wanadoo.fr
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English : Festival Idéklic
L’événement Festival Idéklic Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-10 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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