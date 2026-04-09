Spectacle archives d’une histoire perdue Les fous zélés La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Spectacle archives d’une histoire perdue Les fous zélés

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Spectacle Station service qui aura lieu à Moirans le 13 juillet à la Vache Qui Rue de Moirans-en-Montagne à 20h30.

Dans la petite ville imaginaire de Brumeroche-les-Deux-Sources, une étrange ambiance

s’installe. Tant et si bien que la population locale fuit.

Le commissaire Peter et l’inspectrice Desmoulins sont envoyé-e-s sur place ; en parallèle, un groupe d’enfants, Théo, Zia, Zélie et P’tit Léo, va lui aussi mener l’enquête… .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 48 82 03 fouszeles@gmail.com

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English : Spectacle archives d’une histoire perdue Les fous zélés

L’événement Spectacle archives d’une histoire perdue Les fous zélés Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE