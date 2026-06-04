Atelier Petits architectes, grands constructeurs Musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Moirans-en-Montagne

Atelier Petits architectes, grands constructeurs

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Plonge dans un atelier d’architecture créative et laisse libre cours à ton imagination, assemble, empile et fabrique des structures surprenantes tout en t’amusant !

Inscription sur place. Tarif 6 euros (- 6 ans) 11 € (+ 6 ans) durée 1h00 environ. En accès libre entre 14h00 et 16h00.

A partir de 5 ans. .

Musée du Jouet 5, rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com

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English : Atelier Petits architectes, grands constructeurs

L’événement Atelier Petits architectes, grands constructeurs Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE