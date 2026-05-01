Marché des créateurs Salle des sports Habas

Habas

Marché des créateurs

Salle des sports 200 Boulevard des Sports Habas Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Le refuge Médéric (anciennement SPA du Grand Dax) organise un marché des créateurs au profit des animaux du refuge, le dimanche 24 mai de 10h à 18h à la salle des sports de Habas.

Chaque stand, chaque visite contribue directement à aider les animaux recueillis.

Le refuge Médéric (anciennement SPA du Grand Dax) organise un marché des créateurs au profit des animaux du refuge, le dimanche 24 mai de 10h à 18h à la salle des sports de Habas.

Chaque stand, chaque visite contribue directement à aider les animaux recueillis financer leurs soins, améliorer leur quotidien et soutenir les actions du refuge. .

Salle des sports 200 Boulevard des Sports Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 68 82 animauxdugranddax@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des créateurs

The Médéric shelter (formerly SPA du Grand Dax) is organizing a designer’s market to benefit the shelter’s animals, on Sunday May 24 from 10am to 6pm at the Habas sports hall.

Every stand and every visit contributes directly to helping the animals in our care.

L’événement Marché des créateurs Habas a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans