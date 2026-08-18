Marché des créateurs Résidence de Plougastel Plougastel-Daoulas
dimanche 29 novembre 2026 · Résidence de Plougastel · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Marché des créateurs
Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Nouvelle édition pour le marché des créateurs !
Rendez-vous pour découvrir une trentaine d’artistes, d’artisans et de créateurs ! Originalité, savoir-faire et créativité seront à l’honneur.
Informations pratiques
Restauration sur place avec le food-truck Le Camion Jaune (crêperie)
Accès libre, ne comprenant pas vos dépenses personnelles .
Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Marché des créateurs Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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