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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Marché des créateurs Résidence de Plougastel Plougastel-Daoulas

dimanche 29 novembre 2026 · Résidence de Plougastel · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Résidence de Plougastel
Adresse
40 rue François Guivarch
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Marché des créateurs

Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :
2026-11-29

Nouvelle édition pour le marché des créateurs !
Rendez-vous pour découvrir une trentaine d’artistes, d’artisans et de créateurs ! Originalité, savoir-faire et créativité seront à l’honneur.

Informations pratiques
Restauration sur place avec le food-truck Le Camion Jaune (crêperie)
Accès libre, ne comprenant pas vos dépenses personnelles   .

Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18 

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English :

L’événement Marché des créateurs Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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