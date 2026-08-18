Marché des créateurs Résidence de Plougastel Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Marché des créateurs

Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Nouvelle édition pour le marché des créateurs !

Rendez-vous pour découvrir une trentaine d’artistes, d’artisans et de créateurs ! Originalité, savoir-faire et créativité seront à l’honneur.

Informations pratiques

Restauration sur place avec le food-truck Le Camion Jaune (crêperie)

Accès libre, ne comprenant pas vos dépenses personnelles .

Résidence de Plougastel 40 rue François Guivarch Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Marché des créateurs Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue