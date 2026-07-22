Woody & Coastal Run Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Woody & Coastal Run

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Rendez-vous avec deux talents bruts de la pop musique. Ne loupez pas cette entrée en matière magistrale et venez découvrir deux voix et univers enchanteurs.

Au programme

– Woody

Une voix puissante, des chansons fortes voilà ce à quoi aspire la chanteuse, en suivant les traces de grandes divas anglaises et américaines. Elle a toujours vécu à travers la musique. Aujourd’hui âgée de 23 ans, elle trace sa propre voie en tant qu’artiste indépendante, mélangeant des éléments organiques et électroniques pour créer un style brut, émouvant et profondément personnel.

– Coastal Run

C’est un projet crée par Dylan, singer-songwritter Franco Anglais. Il propose des compositions solaires, aux résonnances Pop, Folk et Rock, reflétant son regard sur la jeunesse, l’amour et l’amitié. L’atmosphère et ses chansons vous invite au voyage et à la contemplation. Ses performances maîtrisées, ravivent autant de souvenirs que de promesses et nous offre une bulle rêveuse;, légère et humaine, comme nécessaire.

Informations pratiques

Placement libre, assis/debout.

Réservation recommandée, en ligne. .

Espace Avel Vor 135 Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Woody & Coastal Run Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue