Plougastel Bourgdonnant Plougastel-Daoulas
dimanche 20 septembre 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Plougastel Bourgdonnant
Place du Calvaire Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Plougastel Bourgdonnant” est un événement patrimonial organisé sur la Place du Calvaire.
Il met en lumière les savoir-faire traditionnels, la culture locale et les métiers d’antan à travers des démonstrations vivantes, des animations, des ateliers et des ambiances sonores immersives.
L’objectif est d’offrir au public une immersion dans la vie d’autrefois avant 1950 et de dynamiser le bourg grâce à un événement gratuit, convivial et intergénérationnel. .
Place du Calvaire Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Plougastel Bourgdonnant Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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