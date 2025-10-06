MARCHE DES FIERTÉS 2026

Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Montpellier aux couleurs de la Pride

Les 19 et 20 juin 2026, la ville vibrera au rythme de l’arc-en-ciel. Deux jours pour mettre à l’honneur la diversité, rencontrer les associations locales et partager un week-end festif, musical et pleinement inclusif.

Bien plus qu’une fête

Comme chaque année, la veille de la Marche — le vendredi 19 juin — marquera le coup d’envoi avec des apéros solidaires et des temps d’échanges avec les associations. L’occasion de découvrir leurs actions, d’échanger avec les bénévoles et de rappeler que derrière les paillettes se jouent aussi la solidarité, la visibilité et la transmission.

Une fierté rayonnante

Le samedi 20 juin, le village associatif prendra place sur l’esplanade du Peyrou avec ses stands, animations et ateliers. L’après-midi, la Marche des Fiertés défilera dans les rues de Montpellier, accompagnée de chars hauts en couleur, de DJs et de performances artistiques. La journée s’achèvera autour d’un apéro Pride convivial. Un moment festif, mais aussi porteur d’un message essentiel même face aux ombres de l’actualité, l’arc-en-ciel continue d’illuminer l’avenir. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@fiertemontpellierpride.com

English :

Montpellier in Pride colors

On June 19 and 20, 2026, the city will vibrate to the rhythm of the rainbow. Two days to celebrate diversity, meet local associations and share a festive, musical and fully inclusive weekend.

German :

Montpellier in den Farben von Pride

Am 19. und 20. Juni 2026 wird die Stadt im Rhythmus des Regenbogens vibrieren. Zwei Tage, um die Vielfalt zu ehren, lokale Vereine zu treffen und ein festliches, musikalisches und vollständig inklusives Wochenende zu verbringen.

Italiano :

Montpellier con i colori del Pride

Il 19 e 20 giugno 2026, la città vibrerà al ritmo dell’arcobaleno. Due giorni per celebrare la diversità, incontrare le associazioni locali e condividere un weekend di festa, musica e piena inclusione.

Espanol :

Montpellier con los colores del Orgullo

Los días 19 y 20 de junio de 2026, la ciudad vibrará al ritmo del arco iris. Dos días para celebrar la diversidad, conocer a las asociaciones locales y compartir un fin de semana festivo, musical y plenamente inclusivo.

