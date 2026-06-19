Marche des fiertés Brest
Marche des fiertés Brest samedi 20 juin 2026.
Brest
Marche des fiertés
Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
C’est le retour de la Pride à Brest ! Pour cette manifestation des Fiertés, rendez-vous dès 11h au village associatif sur la Place Wilson.
Village associatif et culturel LGBTQIA sur la place Wilson de 11h à 18h avec beaucoup de supers stands à découvrir ! Du dépistage, de la vente de drapeaux, des associations militantes et culturelles, des artistes, de la nourriture, une zone calme et un super espace en collaboration avec les Médiathèques de Brest !
Rendez-vous pour la déambulation des Fiertés et quelques surprises à 14h sur la Place Wilson !
Au retour de la marche, dès 18h, on vous propose une programmation de concert sur notre grande scène place Wilson ! On vous en dit plus très vite, mais une chose est sûre, vous allez adorer ! .
Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Marche des fiertés Brest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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