L’Art du (faux) Goût : Atelier pratique : Dégustation & Contemplation, GALERIE D’ART LE COMOEDIA, Brest

L’Art du (faux) Goût : Atelier pratique : Dégustation & Contemplation Samedi 20 juin, 11h00 GALERIE D’ART LE COMOEDIA Finistère

Tarif de la visite avec dégustation : 20 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

La galerie d’art Le Comoedia propose pour cette troisième édition de L’Art du Goût, une nouveauté : un atelier qui vous permettra d’apprendre et de repérer à identifier les faux-goûts dans la bière.

Un atelier pour les personnes désireuses d’approfondir leurs capacités d’analyse sensorielle et connaissances avec un zythologue expert.

Est-ce pour vous ?

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la Bière ? Connaître l’origine des faux-goûts et savoir les identifier ? Vous aimez les expériences qui stimulent papilles et culture ?

Au cours de cet atelier, les participants découvriront les bières de la brasserie locale Arvarus, tout en contemplant les œuvres de l’exposition de Speedy Graphito, Arrêt sur Images.

C’est un atelier pratique pour se familiariser avec la démarche d’analyse sensorielle, apprendre à identifier les faux goûts principaux de la bière et étudier leurs causes.

Les plus de cette visite :

Un tarif attractif pour une expérience unique et exclusive : pour 20 €, vous bénéficiez d’une double immersion artistique et sensorielle :

Vous avez un accès privilégié à l’exposition Arrêt sur Images, en dehors des horaires habituels, dans une atmosphère intimiste, le nombre de places étant limité.

Vous profitez d’une dégustation guidée de 4 bières artisanales de la brasserie Arvarus, accompagnée par un zythologue expert. Trois faux goûts seront présentés en parallèle de la dégustation afin de distinguer les différences.

Vous bénéficiez d’échanges culturels et conviviaux dans un cadre exceptionnel, au cœur de la galerie d’art Le Comoedia.

L’art du goût, c’est l’alliance du plaisir, de la découverte et de la culture, accessible à tous les amateurs d’art et de saveurs fines. Une occasion de vivre un moment d’exception.

Les œuvres de l’exposition-vente Arrêt sur Images deviennent le fil conducteur de la dégustation

les univers visuels foisonnants, entre culture populaire et histoire de l’art, font écho à une autre forme de création. Par cette expérience, les frontières se brouillent et invitent à explorer une nouvelle dimension : celle du goût et des faux-goûts. Guidés dans cette exploration, les visiteurs affinent leur regard autant que leur palais. Accompagnés par une médiatrice qui décrypte les œuvres et un zythologue qui initie à la richesse aromatique de 4 bières artisanales locales, les participants vivent une expérience aussi ludique que multisensorielle.

Une date unique pour ce nouvel atelier de L’art du goût : Samedi 20 juin, 11h-12h30.

Déroulement de la dégustation

La dégustation commentée dure environ 60 minutes. Vous disposez ensuite de 30 minutes pour vos questions, vos achats, ou pour profiter du Comoedia et revoir librement les œuvres.

Arrivée : 15 minutes avant le début de la visite pour le contrôle des billets.

Fermeture des portes à 11h heures. Au-delà de cet horaire, il ne sera plus possible d’accéder à la visite.

Informations pratiques

Tarif de la visite avec dégustation : 20 € par personne. Le règlement s’effectue uniquement sur internet et votre billet numérique ou papier sera à présenter lors de votre venue.

Le nombre de participants est limité pour garantir une expérience immersive et qualitative. Ne tardez pas à réserver votre billet et assurez-vous une place pour cette rencontre artistique exclusive.

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/l-art-du-gout1 »}]

La galerie d’art Le Comoedia propose pour cette troisième édition de L’Art du Goût, une nouveauté : un atelier qui vous permettra d’apprendre et de repérer à identifier les faux-goûts dans la bière. dégustation bière