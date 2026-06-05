Table-ronde L’Océan et ma santé Port de plaisance du Moulin Blanc Brest

Brest

Table-ronde L’Océan et ma santé

Port de plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-08

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Océan, le Fonds de dotation vous invite à une table ronde exceptionnelle autour d’un sujet qui nous concerne toutes et tous.

Pour cette rencontre inédite, des experts en santé physique, mentale et sportive, des scientifiques ainsi que des spécialistes des produits issus de la mer, croiseront leurs regards afin d’explorer les liens étroits entre la santé de l’Océan et notre propre bien-être. Ils exploreront les liens essentiels entre la santé de l’Océan et notre propre bien-être, et mettront en lumière le rôle fondamental de la mer dans notre qualité de vie au quotidien.

Une occasion unique de mieux comprendre combien la mer influence, au quotidien, notre qualité de vie !

La soirée sera également l’occasion de découvrir le film-documentaire AQUA , en présence de sa réalisatrice Patricia d’Erm, auteure et journaliste engagée, qui interroge depuis plusieurs années l’impact de notre environnement sur notre santé.

Informations pratiques

Ouverture des portes dès 18h15.

Durée 2h.

Entrée par l’accès Pompiers 4.

Inscription en ligne obligatoire. .

Port de plaisance du Moulin Blanc Océanopolis Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Table-ronde L’Océan et ma santé Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue