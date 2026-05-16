Festival PAM Océan LA PAM Brest

Brest

Festival PAM Océan

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-23

Gravitant autour de la Journée Mondiale des Océans (8 juin), le PAM Océan explorera le thème de “l’émerveillement”. Avec cet événement, les organisateur ont eu la volonté de mettre en lumière la science, la recherche en général et d’émerveiller le public. Les événements du festival s’inscrivent dans la programmation de Science Comes to Town.

Une dizaine d’événements sont prévus visionnage d’un film, blind-test du monde océanique, concours de déguisements, chemin des algues, rando-carto, etc. Animé par des professionnels, des chercheurs, des associations, et des étudiants, le festival réunit une vingtaine de partenaires et collaborateurs, tels que l’Ifremer, Gabbro, Sea Ti Zen, Consultant Seas, la maison des Abers, et bien d’autres.

Informations pratiques

Inscription en ligne.

Libre participation ou prix réduits. .

LA PAM 56 Rue d’Aiguillon Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : Festival PAM Océan

L’événement Festival PAM Océan Brest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue