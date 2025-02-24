Black Legends Hit The Road ! Brest Arena Brest

Black Legends Hit The Road !

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 18:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Après 3 saisons à Paris, le musical a déjà fait danser et chanter plus de 250 000 spectateurs !

Cet hommage hors norme à toute la musique Noire Américaine, part en tournée !

Boules à facettes, pantalons pattes d’eph’, néons fluos et chemises bariolées vous êtes prêts à passer une soirée qui vous fera vivre, en deux heures de show, un siècle d’histoire et de musique afro-américaine, traversée par ses joies, ses combats, ses fêtes et son groove! Un moment pour côtoyer ceux qui sont à l’origine de toute la musique contemporaine de Nina Simone à Prince, de Ray Charles à Michael Jackson, de Billie Holiday à Beyoncé, de Marvin Gaye à James Brown.

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h. Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

