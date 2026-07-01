Marche des forgerons Parc de la Nature Tarnos

Informations pratiques

Tarnos

Marche des forgerons

Parc de la Nature Avenue Julian Grimau Tarnos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 08:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de l’ouverture des Fêtes de Bayonne 2026, l’association les Camisas Blancas organise sa traditionnelle Marche des Forgerons.

RDV à 8h au Stade intercommunale pour la finalisation des inscriptions.

Le départ se fera au Parc de la Nature à 8h30.

Avec une participation de 5€, vous pourrez rejoindre le petit Bayonne où un repas est prévu (12€ l’assiette espagnole) avant d’aller assister à l’ouverture officielle à 17h.

Le nombre de place est limité. Il est donc conseillé de s’inscrire sur Helloasso.

Tenue blanche exigée. .

Parc de la Nature Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 96 62 camisasblancas25@gmail.com

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English : Marche des forgerons

L’événement Marche des forgerons Tarnos a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Seignanx