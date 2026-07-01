Marche des forgerons Parc de la Nature Tarnos
mercredi 15 juillet 2026 · Parc de la Nature · Tarnos
Informations pratiques
Tarnos
Marche des forgerons
Parc de la Nature Avenue Julian Grimau Tarnos Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 08:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de l’ouverture des Fêtes de Bayonne 2026, l’association les Camisas Blancas organise sa traditionnelle Marche des Forgerons.
RDV à 8h au Stade intercommunale pour la finalisation des inscriptions.
Le départ se fera au Parc de la Nature à 8h30.
Avec une participation de 5€, vous pourrez rejoindre le petit Bayonne où un repas est prévu (12€ l’assiette espagnole) avant d’aller assister à l’ouverture officielle à 17h.
Le nombre de place est limité. Il est donc conseillé de s’inscrire sur Helloasso.
Tenue blanche exigée. .
Parc de la Nature Avenue Julian Grimau Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 96 62 camisasblancas25@gmail.com
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English : Marche des forgerons
L’événement Marche des forgerons Tarnos a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Seignanx
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