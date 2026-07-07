Marché des métiers d’Art Esplanade de la médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Marché des métiers d’Art

Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le marché des Métiers d’Art organisé par l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées revient avec une vingtaine d’artisans-créateurs bois tourné, bijoux, gravure, reliure, textile, peinture, maroquinerie, céramique, tricot, calebasses sculptées, cyanotype…

Foodtruck (repas et boisson)

Certains artisans auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au travers de démonstrations.

Gratuit

Accessible aux personnes à mobilité réduite .

Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 22 57 27 asso.ama65@yahoo.fr

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English :

The Arts and Crafts Market organized by the Hautes-Pyrénées Association of Arts and Crafts is back with about twenty artisan creators: woodturning, jewelry, engraving, bookbinding, textiles, painting, leather goods, ceramics, knitting, carved calabashes, cyanotype…

Food truck (food and drinks)

L’événement Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65