Marché des métiers d’Art Esplanade de la médiathèque Simone Veil Bagnères-de-Bigorre
dimanche 19 juillet 2026 · Esplanade de la médiathèque Simone Veil · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Marché des métiers d’Art
Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Le marché des Métiers d’Art organisé par l’Association des Métiers d’Art des Hautes-Pyrénées revient avec une vingtaine d’artisans-créateurs bois tourné, bijoux, gravure, reliure, textile, peinture, maroquinerie, céramique, tricot, calebasses sculptées, cyanotype…
Foodtruck (repas et boisson)
Certains artisans auront le plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire au travers de démonstrations.
Gratuit
Accessible aux personnes à mobilité réduite .
Esplanade de la médiathèque Simone Veil BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 67 22 57 27 asso.ama65@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Arts and Crafts Market organized by the Hautes-Pyrénées Association of Arts and Crafts is back with about twenty artisan creators: woodturning, jewelry, engraving, bookbinding, textiles, painting, leather goods, ceramics, knitting, carved calabashes, cyanotype…
Food truck (food and drinks)
L’événement Marché des métiers d’Art Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-01 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Soirées Galactiques Estivales à la Maison du Tourmalet Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- Concert d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- PIC DU MIDI – Soirée Galactique au Tourmalet, La Mongie, puis Col du Tourmalet, Bagnères-de-Bigorre 7 juillet 2026
- Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 8 juillet 2026
- A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 8 juillet 2026