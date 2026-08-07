Marché des métiers d’art Metz
samedi 19 septembre 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Marché des métiers d’art
Place des Charrons Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Des artisans d’art présenteront leurs œuvres et leur savoir-faire dans les métiers du bois, de la sculpture, de la maroquinerie, du verre, de la broderie et de la céramique.
Pour célébrer les 5 ans de l’association, le marché sera encore plus festif, avec davantage d’animations et de surprises tout au long du week-end.
Organisé par Courants d’Arts et dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.Tout public
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Place des Charrons Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 31 29 19 06 info.courantsdarts@gmail.com
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English :
Artisans will showcase their works and expertise in woodworking, sculpture, leatherwork, glasswork, embroidery, and ceramics.
To celebrate the association’s 5th anniversary, the market will be even more festive, with more activities and surprises throughout the weekend.
Organized by Courants d’Arts as part of European Heritage Days.
L’événement Marché des métiers d’art Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ
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