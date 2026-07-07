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Marché des Pechs-de-l’espérance [Cazoulès] Pechs-de-l’Espérance

mardi 7 juillet 2026 · Pechs-de-l'Espérance

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Place de l'école
Ville
24370 Pechs-de-l'Espérance
Département
Dordogne
Tarif

Pechs-de-l’Espérance

Marché des Pechs-de-l’espérance [Cazoulès]

Place de l’école Pechs-de-l’Espérance Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-08-11 19:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

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Place de l’école Pechs-de-l’Espérance 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 00  contact@carsac-aillac.fr

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English : Marché des Pechs-de-l’espérance [Cazoulès]

L’événement Marché des Pechs-de-l’espérance [Cazoulès] Pechs-de-l’Espérance a été mis à jour le 2026-05-29 par OT du pays de Fénelon

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