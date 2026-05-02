Marché des petits créateurs Le Grand-Village-Plage
Marché des petits créateurs Le Grand-Village-Plage vendredi 24 juillet 2026.
Le Grand-Village-Plage
Marché des petits créateurs
Allée des Pins Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07
L’association Défi pour Elles organise un marché de petits créateurs et artisans locaux.
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Allée des Pins Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com
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English :
The Défi pour Elles association is organizing a market for small local designers and craftspeople.
L’événement Marché des petits créateurs Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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