Le Grand-Village-Plage

Marché des petits créateurs

Allée des Pins Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07

L’association Défi pour Elles organise un marché de petits créateurs et artisans locaux.

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Allée des Pins Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 28 44 07 defipourelles@gmail.com

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English :

The Défi pour Elles association is organizing a market for small local designers and craftspeople.

L’événement Marché des petits créateurs Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes