Spectacle Les échappées Les Gaillardes Camping Le Maine Le Grand-Village-Plage
samedi 25 juillet 2026 · Camping Le Maine · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Spectacle Les échappées Les Gaillardes
Camping Le Maine 24 Rte du Maine Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : – – EUR
Prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:10:00
Date(s) :
2026-07-25
Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !
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Camping Le Maine 24 Rte du Maine Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52 lesgaillardes.info@gmail.com
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English : Les échappées Show Les Gaillardes
For the 5%E8th year, the Gaillardes theater troupe is touring Charente-Maritime by bike. This year, the troupe is back with their show “Les Échappées”: a collective, musical, and festive production for young and old alike!
L’événement Spectacle Les échappées Les Gaillardes Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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