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AGENDA · Le Grand-Village-Plage

Spectacle Les échappées Les Gaillardes Camping Le Maine Le Grand-Village-Plage

samedi 25 juillet 2026 · Camping Le Maine · Le Grand-Village-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Camping Le Maine
Adresse
24 Rte du Maine
Ville
17370 Le Grand-Village-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif
Prix libre

Le Grand-Village-Plage

Spectacle Les échappées Les Gaillardes

Camping Le Maine 24 Rte du Maine Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

Prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25 20:10:00

Date(s) :
2026-07-25

Pour la 5ème année, la troupe de théâtre des Gaillardes parcourt la Charente-Maritime à vélo. Cette année, la compagnie revient avec leur spectacle Les échappées une création collective, musicale et festive, pour petit·es et grand·es !
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Camping Le Maine 24 Rte du Maine Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 25 51 52  lesgaillardes.info@gmail.com

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English : Les échappées Show Les Gaillardes

For the 5%E8th year, the Gaillardes theater troupe is touring Charente-Maritime by bike. This year, the troupe is back with their show “Les Échappées”: a collective, musical, and festive production for young and old alike!

L’événement Spectacle Les échappées Les Gaillardes Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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