Marché des plaisirs gourmands Parc des expositions Mâcon

Parc des expositions 138 Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-14 10:00:00

fin : 2025-11-16 21:00:00

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-17

Le Marché des Plaisirs Gourmands est le lieu de toutes les expressions culinaires et gastronomiques ; sans oublier la richesse des appellations viticoles françaises à déguster et découvrir auprès d’une vingtaine d’exposants en vins et spiritueux, ou encore la présence des arts de la table et des accessoires culinaires.

Le marché des plaisirs gourmands c’est aussi la rencontre avec des restaurateurs locaux qui proposent aux gourmands des assiettes représentant le savoir-faire de leurs chefs respectifs.

La particularité de cette manifestation, qui contribue pour beaucoup à son succès grandissant, est l’ensemble des tables mises à disposition et dispersées tout au long du salon permettant aux visiteurs de déguster les produits qu’ils auront sélectionnés au préalable en déambulant, au gré des saveurs et des odeurs dans les allées.

Le Marché des plaisirs gourmands est devenu le rendez-vous incontournable de la gourmandise. Ce salon, dédié à la gastronomie, offre aux visiteurs un concentré de saveurs et de senteurs dans une ambiance conviviale, point d’orgue de cet événement. .

raphaele.mercier@concours-des-vins.com

