Le Poujol-sur-Orb

MARCHÉ DES PLANTATIONS

Le Poujol-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Dimanche 31 mai de 9h à 17h sur la place en face de la mairie

Marché aux plantations organisé par l’Authentik Grand Orb

maraîcher, pépiniériste, fleuriste

artisans, créateurs, producteurs locaux, food truck

Gratuit

Dimanche 31 mai de 9h à 17h sur la place en face de la mairie

Marché aux plantations organisé par l’Authentik Grand Orb

maraîcher, pépiniériste, fleuriste

artisans, créateurs, producteurs locaux, food truck

Gratuit .

Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie authentik.Grandorb@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MARCHÉ DES PLANTATIONS

Sunday, May 31, 9am to 5pm on the square in front of the town hall

Planting market organized by Authentik Grand Orb

market gardeners, nurserymen, florists

craftsmen, designers, local producers, food truck

Free

L’événement MARCHÉ DES PLANTATIONS Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB