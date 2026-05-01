MARCHÉ DES PLANTATIONS Le Poujol-sur-Orb
MARCHÉ DES PLANTATIONS Le Poujol-sur-Orb dimanche 31 mai 2026.
Le Poujol-sur-Orb
MARCHÉ DES PLANTATIONS
Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Dimanche 31 mai de 9h à 17h sur la place en face de la mairie
Marché aux plantations organisé par l’Authentik Grand Orb
maraîcher, pépiniériste, fleuriste
artisans, créateurs, producteurs locaux, food truck
Gratuit
Dimanche 31 mai de 9h à 17h sur la place en face de la mairie
Marché aux plantations organisé par l’Authentik Grand Orb
maraîcher, pépiniériste, fleuriste
artisans, créateurs, producteurs locaux, food truck
Gratuit .
Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie authentik.Grandorb@hotmail.com
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English : MARCHÉ DES PLANTATIONS
Sunday, May 31, 9am to 5pm on the square in front of the town hall
Planting market organized by Authentik Grand Orb
market gardeners, nurserymen, florists
craftsmen, designers, local producers, food truck
Free
L’événement MARCHÉ DES PLANTATIONS Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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