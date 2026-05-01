SOIRÉE TAPAS ET ROCK Le Poujol-sur-Orb
SOIRÉE TAPAS ET ROCK Le Poujol-sur-Orb samedi 30 mai 2026.
Le Poujol-sur-Orb
SOIRÉE TAPAS ET ROCK
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Soirée Tapas & Rock organisée par le PEP’S Poujolais 2026
Le groupe Rockzyla animera la soirée.
Réservation auprès de Cindy au 06 30 53 67 83 ou Florence 06 58 48 85 88
Venez nombreux pour une soirée pleine de musiques, de saveurs et de bonne humeur !
Soirée Tapas & Rock organisée par le PEP’S Poujolais 2026
Le groupe Rockzyla animera la soirée.
Réservation auprès de Cindy au 06 30 53 67 83 ou Florence 06 58 48 85 88
Venez nombreux pour une soirée pleine de musiques, de saveurs et de bonne humeur ! .
Place de l’Imbaïsse Le Poujol-sur-Orb 34600 Hérault Occitanie +33 6 30 53 67 83
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English : SOIRÉE TAPAS ET ROCK
Tapas & Rock evening organized by PEP’S Poujolais 2026
The band Rockzyla will entertain the evening.
Book with Cindy on 06 30 53 67 83 or Florence 06 58 48 85 88
Come one, come all for an evening full of music, flavors and good humor!
L’événement SOIRÉE TAPAS ET ROCK Le Poujol-sur-Orb a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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