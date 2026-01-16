Marché des potiers Avignon
Marché des potiers Avignon samedi 3 octobre 2026.
Marché des potiers
place Saint Didier Avignon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:30:00
fin : 2026-10-03 18:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Un événement festif dédié à la céramique.
.
place Saint Didier Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur avignonpotier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Potters’ market
A festive event dedicated to ceramics.
L’événement Marché des potiers Avignon a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Avignon Tourisme